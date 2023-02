Le nouveau PDG d’EDF, Luc Rémont, a présenté vendredi 17 février des résultats annuels plombés par un Ebitda négatif de 5 Md d’euros et par un niveau d’endettement record, en raison de la baisse historique de la production nucléaire et hydraulique en 2022. Il mise sur le retour à la "profitabilité" avec le redressement de la production nucléaire en 2023 et prépare sa feuille de route stratégique dans un contexte de nationalisation de l’entreprise. Le groupe annonce par ailleurs un dialogue en cours avec l’ASN sur la date de changement du couvercle de la cuve de l’EPR de Flamanville.