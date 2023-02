Le projet de réforme des retraites en cours de discussion au Parlement identifie "trois faits générateurs de droits à la formation" : la pénibilité, l’usure professionnelle et la "séniorité". Dans sa nouvelle contribution, Jean-Marie Luttringer s’intéresse aux fondements juridiques et au déséquilibre des réponses existantes pour chacun d’entre eux, seule la pénibilité faisant l’objet d’un réel traitement alors que les deux autres sont renvoyés à la responsabilité paritaire. Il ouvre également plus largement l’intérêt de la "réponse formation" dans l’espoir de "redonner du sens au travail".