La Sfil et la Banque des territoires annoncent, mercredi 15 février, avoir noué un partenariat leur permettant de proposer aux collectivités (et au secteur hospitalier) des prêts à taux fixe sur long terme (40 ans), pour financer des "projets ayant une très forte dimension écologique, énergétique et sociale". "Ce partenariat, d’une durée initiale renouvelable de cinq ans et pour lequel une production de prêts de 500 M€ par an est prévue, constitue une nouvelle illustration des collaborations facilitées par la création du grand pôle financier public en 2020", indiquent les deux établissements.