La CFTC signe à son tour le projet d’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur

Le conseil confédéral de la CFTC a décidé de signer l’ ANI sur le partage de la valeur "même si celui-ci n’est pas aussi ambitieux que la situation du pays ne l’exige", indique la confédération le 15 février 2023. "Dès la lettre de cadrage, les organisations syndicales avaient bien compris qu’il s’agirait principalement d’une négociation sur la généralisation de l’intéressement et de la participation, plutôt qu’une réelle réflexion sur le partage de la valeur et le pouvoir d’achat", souligne la CFTC. Cependant, "consciente qu’en ces temps troublés et incertains toute gratification, tout 'coup de pouce' pour le pouvoir d’achat doit être saisi, et fidèle à son attachement pour ces systèmes impliquant les salariés, la CFTC a choisi de signer cet accord". Après la CFDT, c’est le deuxième syndicat qui annonce sa signature du texte. Celui-ci est ouvert à la signature jusqu’au 22 février.