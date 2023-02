L’Institut Paris région a organisé, mardi 14 février 2023, le premier d’un cycle de webinaires dédiés à la renaturation, pour "revenir sur les enjeux et principes" de cette notion. "Qu’on soit écologue, urbaniste, politique ou paysagiste, on ne met pas du tout la même chose" derrière ce concept "à la mode", justifie auprès d’AEF info Marc Barra, écologue à l’ARB, département biodiversité de l’Institut. Faire de la renaturation ne consiste pas à "accompagner les projets d’urbanisme mais [à] faire des projets en tant que tels, avec des exigences techniques", fait-il valoir, constatant que de nombreuses collectivités s’intéressent à ce sujet, "dans le cadre du ZAN". Pour l’écologue, cet objectif, qui soulève encore de nombreuses questions, "n’est pas l’alpha et l’oméga de l’écologie des territoires". Il met en garde sur la logique de compensation, et toutes les "limites" qu'elle comporte.