Dans le cadre du lancement prochain de sa "Maison des arts et de la création", qui doit "renforcer la place des arts dans le projet pédagogique de Sciences Po", l’IEP de Paris annonce, le 17 février 2023, la création d’une chaire "Cinéma", dont la première titulaire est la réalisatrice Claire Denis. À cette occasion, une "masterclass", première d’une série de quatre rencontres, est organisée avec elle le 23 février pour "discuter de son expérience créative et des enjeux politiques et historiques qu’elle mobilise". Sciences Po avait également annoncé le 16 février confier à Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du prix Goncourt en 2021, sa "chaire d’écrivain en résidence" à partir du printemps 2023. Celle-ci, créée en 2019, a déjà accueilli Kamel Daoud, Marie Darrieussecq, Patrick Chamoiseau, Maylis de Kerangal, Louis-Philippe Dalembert, Alice Zeniter, Mathias Énard et Nathacha Appanah.