Eurasanté a déposé jeudi 16 février 2023, avec le CHU Lille et l’université de Lille, une nouvelle candidature pour la seconde vague de l’AMI "Biocluster" du plan innovation santé 2030. "Notre projet mobilise 120 partenaires et 150 M€ de fonds privés, soit exactement deux fois les scores atteints par Paris Saclay Cancer Cluster, unique lauréat de la première vague", assure Étienne Vervaecke, DG d’Eurasanté, joint par AEF info. "J’ai la conviction que notre dossier a beaucoup d’atouts et répond aux remarques exprimées par le jury lors de la première vague", ajoute-t-il.