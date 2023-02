Un arrêté du 14 février 2023, publié au Journal officiel du vendredi 17 février, désigne la mission "Emploi et formation professionnelle" du CGEFI (contrôle général économique et financier) pour exercer le contrôle économique et financier de l’État sur les FAF (fonds d’assurance formation) de non-salariés. Ces derniers, au même titre que les Opco, sont soumis au contrôle du ministère du Budget, dont un représentant siège au sein de leur conseil d’administration de même qu'un représentant du ministère du Travail.