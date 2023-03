Leader européen des produits et services liés à l’environnement de travail, Lyreco prépare son centenaire - prévu en 2026 - en se donnant des objectifs concrets pour les trois prochaines années. Dans le domaine RH, l’entreprise née à Valenciennes veut "attirer les meilleurs talents", "accompagner le potentiel de chaque collaborateur" et "mieux exploiter la data". "Notre objectif pour 2026 est que 90 % de nos collaborateurs se disent fiers de l’appartenance à Lyreco", indique Audrey Desbonnet, DRH pour la France, lors d’un entretien avec AEF info mi-février 2023. La DRH veut permettre "à chacun de définir son propre plan de développement, pour évoluer demain dans l’entreprise". Pour passer le taux de mobilité interne de 22 % à 30 %, elle prévoit une "people review" de l’ensemble des collaborateurs dans l’hexagone. Lyreco compte 10 000 salariés en Europe et en Asie, dont 2 000 en France.