Les données issues des passations d’évaluations sur Pix représentent plus d’un milliard de réponses, soit "une véritable mine d’or pédagogique" qui pourrait donner lieu à la création d’une "forme d’observatoire des compétences numériques" afin "d’éclairer le politique". C’est ce qu’indique à AEF info en février 2023 Benjamin Marteau, directeur du GIP Pix. La plateforme aux plus de 6,7 millions d’utilisateurs se prépare à la généralisation de Pix en 6e pour la rentrée 2024, et un travail de co-construction "de ce que pourrait être un 'Pix CM1-CM2'" a été lancé à la demande du ministère et avec le soutien du SGPI. Pour les enseignants, Pix+Edu doit se concrétiser par des parcours apprenants "intelligents" et "adaptés à chacun".