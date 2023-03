La région Bretagne a adopté le 14 février son budget pour 2023 ; il s’élève à 1,86 milliard d’euros, en hausse de 7,8 % par rapport à 2022. L’emploi, l’orientation et la formation professionnelle mobilisent une enveloppe de près de 213 M€, contre 246 M€ en 2022. Une baisse que Forough Dadkhah, vice-présidente emploi, formation et orientation de la région Bretagne, explique par la fin des crédits du plan de relance. L’élue, interrogée le 16 février 2023 par AEF info, tire un bilan positif du Pric, dans sa dernière année de contractualisation avec l’État, mais s’interroge sur la suite. Elle se dit aussi "dans le flou" vis-à-vis de France Travail, "qui pourrait avoir un impact sur l’animation territoriale" en matière d’emploi-formation. Elle évoque enfin une expérimentation pour analyser les besoins en compétences du secteur de l’industrie, et les évolutions du service d’orientation Idéo.