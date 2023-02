Alors que le ministre délégué à la Ville et au Logement avait annoncé le déploiement d'un deuxième plan Logement d'abord en septembre 2022, les associations du logement d'insertion commencent à trouver le temps long. Dans un courrier conjoint adressé ce 14 février à Olivier Klein, la Soliha, la Fapil, l'Unhaj et l'Unafo font part de leurs inquiétudes sur le contenu du plan esquissé début février et rappellent leurs propositions pour améliorer ce deuxième opus du Logement d'abord.