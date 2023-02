ENSEIGNANTS-CHERCHEURS. Un arrêté porte sur les modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences, des professeurs des universités et des chaires de professeurs juniors. MESR. Un arrêté fixe à 130 le nombre maximum d’emplois de chef de service, de sous-directeur, de directeur de projet et d’expert de haut niveau au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement...