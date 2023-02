Surexposition aux écrans : la MAE produit un album pour enseignants

L’assureur mutualiste MAE a lancé son 3e album "Maël et Maëva, les écrans en toute tranquillité", à destination des enseignants de maternelle, à l’occasion des 100 ans du Congrès de l’ Ageem à Épernay, organisé du 5 au 7 juillet 2021. "Aujourd’hui, la dépendance grandissante aux écrans par les plus jeunes est un phénomène de société qui inquiète 42 % des parents, d’après une étude de Médiamétrie". L’objectif de cette ressource pédagogique est "d’apprendre aux plus petits à appréhender le numérique" et "les aider à devenir des utilisateurs avertis et de futurs citoyens responsables". Favorisant la prévention en milieu scolaire, cet album s’inscrit dans une série ayant débuté par des titres sur le thème de la sécurité sur le chemin de l’école et sur le harcèlement entre élèves.