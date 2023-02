Énergies Nucléaire : les immenses défis d’une filière redevenue centrale (leparisien.fr). Alors qu’EDF doit annoncer ce vendredi une dette colossale de plus de 60 milliards d’euros, la filière se prépare à construire de nouveaux réacteurs. Sûreté nucléaire : vives inquiétudes et appel à la grève après l’annonce d’une réforme majeure (lemonde.fr). Le gouvernement a fait savoir, le 8 février, qu’il voulait démanteler l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire...