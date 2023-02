Aménagement La Mairie de Saint-Ouen profite du village olympique pour rénover la ville (20minutes.fr). Lundi, la charte qualité logement et ville durable a été signée à la mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Plus de 1 400 logements seront rénovés à partir de l’année prochaine à Cordon et dans le Vieux Saint-Ouen. Saint-Denis : la "nouvelle" tour Pleyel livrée avant la fin de l’année (lesechos.fr). Quand le Sénat et l’Assemblée s’écharpent sur la politique "zéro artificialisation...