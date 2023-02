Les chiffres définitifs de mobilisation dans la fonction publique lors de la journée d’action du 16 février contre le projet de réforme des retraites, communiqués en fin de journée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, confirment les données de la mi-journée. Ils dénotent un net tassement, après la forte participation au mouvement du 11 février, en cette période de vacances scolaires. Le taux de participation au mouvement de grève a ainsi été de 4,9 % dans la fonction publique de l’État (contre 11,2 % le 7 février et 21 % le 31 janvier), de 2,01 % dans le versant territorial (contre 6,01 % le 7 février et 10,25 % le 31 janvier). Au sein de l’hospitalière, le taux de mobilisation s’est établi à 7,9 % (10,7 % le 7 février et 15,7 % le 31 janvier), avec un taux de grévistes absents de 2,7 % (respectivement 4,5 % et 7,8 % le 7 février et le 31 janvier).