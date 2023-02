Depuis l’annonce surprise de la démission de Frank Bournois de la DG de l’ESCP Business school, le 24 janvier dernier, les spéculations allaient bon train sur sa destination finale, "hors Union européenne", comme l’avait précisé le communiqué de la grande école (lire sur AEF info). Selon les éléments recueillis par AEF info et confirmés en fin de matinée, c’est bien vers la Chine que va s’envoler le Français, pour prendre la direction le 1er avril de la Ceibs, business school créée comme une joint-venture entre la Commission européenne et le gouvernement chinois en 1994, et basée à Shanghai.