Contributions formation et taxe d’apprentissage : la première déclaration en DSN devra être réalisée en février 2022

"La collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage est confiée à l’Urssaf à compter du 1er janvier 2022", rappelle le réseau de recouvrement sur son site internet. Les employeurs doivent effectuer leur première déclaration via la DSN d'ici le 15 février 2022 pour la période d’emploi de janvier. Attention, la périodicité de la déclaration devient mensuelle pour la CFP , la contribution au CPF -CDD, et la part principale de la taxe d’apprentissage. Elle demeure annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Les sommes collectées par l’Urssaf seront reversées à France Compétences, qui les répartira entre les structures attributaires ( Opco , Caisse des dépôts, régions…).

À noter : au premier trimestre 2022, les employeurs doivent effectuer les derniers versements auprès des Opco, pour les sommes dues au titre de la masse salariale de l’année 2021.