Dans son rapport "Universités et territoires", la Cour des comptes publie le montant des subventions accordées aux universités (hors Paris) pour leur activité d’enseignement en 2020, par les régions, les départements et les EPCI et communes. Les premières représentent 61 % des financements locaux, les seconds 13 % et les villes 26 %. Si la région Auvergne Rhône-Alpes est celle qui affiche le montant le plus élevé, c’est la région Grand Est qui dépense le plus par étudiant. Les départements semblent plus impliqués auprès des universités des villes moyennes et des antennes universitaires.