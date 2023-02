L’audition organisée jeudi 16 février par les parlementaires membres de l’Opecst sur le projet de réforme du contrôle de la sûreté nucléaire a laissé davantage de questions ouvertes qu’elle n’en a fermées. Si elle doit permettre, selon le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, de créer un système plus ramassé, permettant de fluidifier les relations, et d’être plus efficace en cas de crise, elle fait craindre à l’IRSN une perte de compétences et un risque de perte de la distinction entre expertise et décision. La séparation entre expertise et recherche s’annonce également complexe.