La mutuelle Umen, dans un communiqué daté du 16 février 2023, fait état d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le même jour. Ce jugement acte la liquidation judiciaire de la mutuelle de livre III Umen médical, et par voie de fait du centre de santé mutualiste René Laborie qu’elle gérait à Paris. Deux mandataires ont été nommés au côté d’un juge commissaire pour procéder à la liquidation et examiner les ''éventuelles offres de reprise totale ou partielle des activités''. Centre de santé situé dans le IIe arrondissement parisien, René Laborie abritait 20 cabinets de généralistes et spécialistes ainsi que 12 cabinets dentaires. 135 salariés au total sont concernés par cette liquidation.