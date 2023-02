Fermeture de l’IUT de Mantes-la-Jolie les 16 et 17 février 2023, enquête interne, mesures conservatoires et sollicitation du ministère pour lancer une mission de l’IGESR : telles sont les décisions prises par Alain Bui, président de l’UVSQ, face au blocage du campus de l’IUT par des étudiants, le 14 février. Ces derniers protestent contre l'"agression physique" d’un élève par un professeur, qui aurait eu lieu le 9 février, fait savoir Damien Andouard, élu étudiant au CA pour le syndicat UEY. Ils dénoncent une "série de harcèlements moraux et de propos racistes tenus par des enseignants".