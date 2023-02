Comme cela étant attendu après l’affluence dans les cortèges le samedi 11 février 2023 et en cette période de vacances scolaire, le taux de participation à la grève pour la cinquième journée nationale de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, ce jeudi 16 février 2023, s’est à nouveau réduit. Il est ainsi passé de 11,4 % le 7 février à 4,9 % dans la fonction publique de l’État (19,4 % le 31 janvier), selon les chiffres de la mi-journée communiqués par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Dans le versant territorial, seulement 1,3 % d’agents publics se sont déclarés grévistes (contre 4,2 % le 7 février et 7,9 % le 31 janvier). À l’inverse, le taux de mobilisation (personnels grévistes absents et grévistes assignés) a légèrement progressé dans l’hospitalière, à 7,1 %, contre 6,9 % le 7 février (mais 13,6 % le 31 janvier.).