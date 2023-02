Éric Dupond-Moretti a présenté, mardi 14 février 2023, le "second plan de transformation numérique" de son ministère. En trois axes, il s’agit de soutenir les tribunaux et cours d’appel notamment sur les fonctions informatiques, de refondre prochainement le logiciel Cassiopée, et d’atteindre un objectif "zéro papier" d’ici la fin du quinquennat.