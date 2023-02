France compétences a officiellement lancé la Grande bibliothèque des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications jeudi 16 février 2023. Ce nouvel outil prend la forme d’un moteur de recherche destiné à faciliter l’accès à l’ensemble des travaux produits par les OPMQ. Il s’adresse à la fois au grand public et aux décideurs et professionnels du champ emploi-formation.