Si le régime de retraite souffre bien d’un problème d’équilibre, il est surtout "complexe, coûteux et difficile à piloter". Tel est le diagnostic posé dans une note publiée le 8 février par Terra Nova. Le think tank juge nécessaire d’unifier les régimes de retraite le plus rapidement possible, en partant de l’existant. Il estime plus aisé de rapprocher les régimes spéciaux du régime général, que de créer un nouveau système pour tous comme envisagé sous le précédent quinquennat. Et selon lui une telle unification favoriserait l’acceptation des réformes paramétriques portées par l’exécutif.