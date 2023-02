Le directeur général de la Cnam reçoit les 16 et 17 février 2023 les chefs de file des syndicats médicaux au lendemain de la manifestation parisienne du 14 février à l’appel des syndicats et d’un collectif. Thomas Fatôme annonce certains tarifs pour trois niveaux de consultation : de 26,50 € pour la consultation de base du généraliste et 31,50 € pour celle des spécialistes (hors contrat territorial) à 60 € pour certaines consultations. Pour bénéficier des tarifs les plus élevés, les médecins devront signer un "contrat d’engagement territorial" comportant des objectifs précis.