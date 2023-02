Déjà à l’origine d’amendements visant à aligner la fiscalité des meublés de tourisme sur celle des résidences principales dans le cadre du PLF 2023, le député socialiste Iñaki Echaniz (Pyrénées-Atlantiques) a déposé, mercredi 14 février, une proposition de loi portant des "mesures d’urgences pour lutter contre la spéculation locative et favoriser l’accès au logement dans les territoires en tension." Soutenu par le député des Landes Boris Vallaud, et par l’ensemble du groupe socialiste, ce texte vise à durcir la fiscalité et la réglementation associées à ces biens.