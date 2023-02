La proposition du ministère de l’Éducation nationale de revaloriser l’ISAO et l’ISOE ne suffit pas à satisfaire les syndicats enseignants. Le Snes-FSU, pour qui "la revalorisation doit passer par des mesures indiciaires et de déroulement des carrières", estime que "nous restons encore bien loin du compte". Le SE-Unsa, qui reconnaît des avancées, juge toutefois que les "mesures annoncées ne permettent toujours pas de rattraper les pertes de pouvoir d’achat" et demande de "revaloriser le point d’indice". Comme le Snalc, pour qui "le problème global demeure" malgré des "évolutions".