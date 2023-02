Cette session sera-t-elle la dernière ? Suspendues en août dernier, les négociations sur le futur traité juridiquement contraignant visant à conserver et utiliser de manière durable la biodiversité en haute mer reprennent à New York du 20 février au 3 mars. S’il est adopté, l’enjeu sera de parvenir à rapidement ratifier puis appliquer ce traité, en discussion depuis plus d’une vingtaine d’années et en négociations formelles depuis 2018. Les financements et les aires marines protégées restent les points les plus épineux.