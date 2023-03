Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a adopté, le 16 décembre 2022, un budget dédié à la formation professionnelle, l’emploi et l’orientation aux métiers en baisse de près de 10 M€, s’élevant à 149,43 M€. Ce recul s’explique par "la fin du conventionnement avec l’État sur le plan '1 jeune, 1 solution'", indique à AEF info Mohamed Mahali, président de la commission politique de la formation et de l’emploi, dans un entretien réalisé 16 février 2023. "Mais nous maintenons le niveau de financement du programme régional de formation et de qualification", insiste-t-il. L’élu revient sur les priorités de ce budget, "pensé en cohérence" avec le nouveau CPRDFOP qui sera adopté en 2023. Il évoque l’intégration des enjeux climatiques dans les formations et dresse un premier bilan de la mise en œuvre du fonds Sud compétences, voté courant 2022 pour réduire les tensions de recrutement.