Avec sept institutions classées en 2023 contre huit en 2022, la France se maintient néanmoins en quatrième position, ex æquo avec l’Allemagne avec laquelle elle partage la place de première nation européenne, de l’édition 2023 des "100 innovateurs mondiaux", publiée par Clarivate, jeudi 16 février 2023. Le Japon est premier du classement, avec 38 institutions classées, devant les États-Unis avec 19 institutions classées et Taïwan qui en compte 11 et passe devant l’Allemagne. En outre, Thalès est classé pour la dixième fois et le CNRS compte parmi les 50 organismes les plus cités.