Dans le cadre du programme "Fonction publique +", il est prévu de transposer dans le public l’index de l’égalité professionnelle qui existe dans le privé depuis 2019. Un groupe de travail "égalité professionnelle, engagement et diversité" s’est réuni le 14 février 2023. Il a permis à l’administration de livrer les contours de cet index (définition, proposition de périmètre, proposition d’indicateurs, proposition d’un régime de transparence, contrôles et sanctions et calendrier de mise en œuvre). L’occasion également de revenir sur l’extension du dispositif des nominations équilibrées.