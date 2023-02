Malgré les tensions européennes sur le gaz et un potentiel de production fortement dégradé pour le nucléaire et l’hydraulique, particulièrement cet été, la sécurité d’approvisionnement a été garantie, grâce à une consommation nationale en baisse depuis l’automne et une augmentation des importations, relève RTE qui publie le 16 février son bilan électrique de l’année 2022. Pour autant, l’année n’a pas été marquée par une pause dans la transition énergétique, avec un record d’installations d’énergies renouvelables, et les émissions de CO2 ont été contenues, malgré le recours aux centrales à gaz.