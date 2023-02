Voici une sélection de brèves sur le climat :Antonio Guterres appelle à l’action face à la montée des eaux et au risque d'"exode massif de populations à une échelle biblique" ;un Français compte parmi les membres du comité d’opérationnalisation du fonds sur les pertes et préjudices ;en pleins débats sur la réforme de l’architecture financière internationale, le président de la Banque mondiale David Malpass va quitter son poste le 30 juin ;le financier américain George Soros appelle à développer la géo-ingénierie pour "réparer" le climat, etc.