La Cour des comptes signe un partenariat pédagogique avec l’École polytechnique, l’Ensae Paris et Télécom Paris, dans le cadre du master of science and technology (MSct) intitulé "Data and economics for public policy", indiquent les institutions dans un communiqué de presse le 16 février 2023. Ce MScT, qui ouvrira à la rentrée 2023, est "une nouvelle formation à l’interface de la science des données et de l’analyse économique, dédiée à la conception et à l’évaluation des politiques publiques". Il associe l’École polytechnique, le Genes (au périmètre de l’Ensae Paris) et Télécom Paris, membres de l’Institut polytechnique de Paris. À travers à ce partenariat, la Cour des comptes interviendra dans le cadre des enseignements et des conférences du master, et pourra proposer des stages et des études de cas inédites aux étudiants de la formation.