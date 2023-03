En Meurthe-et-Moselle, l’équipe projet multi-partenariale (acteurs du SPE, partenaires de la formation, EN, etc.) mobilisée depuis septembre 2022 pour répondre aux difficultés de recrutement de Saint-Gobain Pont-à-Mousson est en train d’élargir son action au secteur industriel, indique la préfecture de département début février 2023. "Il faudra maintenir l’unicité du contact à établir et la réactivité dans la réponse apportée [aux personnes intéressées par les offres d’emploi]", souligne son secrétaire général (et sous-préfet de Nancy) Julien Le Goff, dans un entretien accordé à AEF info le 13 février 2023. Coordinateur de ce dispositif, il identifie les points clés de l’accompagnement qui peut être apporté aux plans de recrutement - simplification, communication large, appui en formation, etc. - et précise "l’organisation" attendue de la part des entreprises participant à la démarche.