La mobilisation à l’Éducation nationale contre la réforme des retraites est une nouvelle fois en baisse le 16 février 2023, selon les chiffres du MEN. Dans les académies de la zone C (Paris, Versailles, Créteil, Toulouse, Montpellier), seule zone qui n’est actuellement pas en vacances, 6,95 % des personnels sont en grève. Du côté des enseignants, 7,67 % sont en grève (7,1 % dans le 1er degré, 8,2 % dans le 2nd). Les syndicats n’ont pas communiqué de chiffres. C’est la 5e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites à l’appel des intersyndicales interprofessionnelle et de l’éducation. Entre 31 % (MEN) et 60 % (FSU) des enseignants étaient en grève le 13 janvier, entre 35 % et 70 % le 19, entre 26 % et 55 % le 31, et 14 % (MEN) le 7 février. L’intersyndicale appelle à fermer les établissements scolaires le 7 mars dans le cadre d’une nouvelle mobilisation.