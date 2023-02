Deux préfets de département, dans l’Allier et la Meuse, et un préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne sont nommés par décrets publiés au Journal officiel, jeudi 16 février 2023. AEF info détaille ce mouvement et revient sur le parcours de ces nouveaux préfets.