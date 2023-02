Moins de 8 000 apprentis par an bénéficiaient d’une mobilité européenne avant le Covid en France. Pour augmenter ce nombre à 75 000 par an, objectif fixé par l’Union européenne, il faudrait adapter les parcours de formation en apprentissage et mobiliser 200 millions d’euros afin de compenser la perte de salaire des apprentis en mobilité longue et de financer des postes de référents mobilité dans tous les CFA, d’après l’Igas. Dans un rapport publié le 15 février 2023, la mission détaille l’ensemble des mesures nécessaires à la mise en place d’un cadre propice à la mobilité des apprentis.