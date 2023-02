Les politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles doivent avoir trois objectifs prioritaires, écrit Sens du service public, dans une contribution de février 2023 : "L’exemplarité des administrations, services et agents publics", "l’égalité réelle dans l’accès aux droits sur l’ensemble du territoire", "la diffusion plus massive d’une culture de l’égalité au travers de l’ensemble des politiques publiques". Le groupe de réflexion propose quatorze mesures pour en finir avec les VSS, notamment en revalorisant les salaires ou en dispensant une formation obligatoire aux inégalités.