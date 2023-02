Avec 70 % d’étudiants supplémentaires en 4 ans, l’EDC Paris business school, reprise par le groupe espagnol Planeta en 2017, a rempli une partie des objectifs qu’elle s’était fixés pour 2022, indique William Hurst, son directeur, lors d’une conférence de presse sur son nouveau plan stratégique, le 15 février 2023. L’école, qui compte 70 % d’élèves alternants, table sur une croissance "raisonnée et durable" et se fixe de nouvelles ambitions : 600 élèves supplémentaires d'ici 2027, un nouveau campus associé en Égypte l’année prochaine, et une entrée dans le classement du Financial Times.