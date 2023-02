Gendarmerie : "Ce serait une erreur de ne pas intégrer l’analyse prédictive dans nos décisions" (colonel Patrick Perrot)

"Quand un commandant de groupement de gendarmerie prend une décision, elle ne repose pas uniquement sur l’analyse prédictive. Mais ce serait une véritable erreur de ne pas intégrer l’analyse prédictive dans sa décision", affirme le colonel Patrick Perrot, commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Marne. Il s’exprimait lors d’une conférence consacrée aux algorithmes prédictifs et à leurs enjeux éthiques et juridiques, organisée par le CREOGN , mardi 26 septembre 2017 à Paris. Il revient sur l’expérimentation d’algorithmes prédictifs par la gendarmerie, et insiste sur la nécessité de développer ces technologies en interne pour maîtriser les données et leurs résultats. Patrick Perrot estime également que "s’engager dans ces algorithmes prédictifs est presque une nécessité" pour la gendarmerie.