Écoles de Marseille : "un niveau d’accueil et de sécurité convenable" affirme la Ville d’après un audit non communiqué

50 pages pour résumer un audit non communiqué qui en compte des milliers : c’est la synthèse très peu détaillée de l’évaluation des écoles de Marseille (lire sur AEF info) que le maire (LR) Jean-Claude Gaudin a présenté à son dernier conseil municipal, le 30 janvier 2020. Il a été réalisé par Qualiconsult et l’Apave. La synthèse transmise au public ne contient ni chiffres ni tableaux, mais des codes couleur. L’état général des 470 écoles est jugé par les auditeurs entre "moyen et satisfaisant", selon la Ville, y compris les 34 écoles qu’elle voulait reconstruire en PPP (lire sur AEF info). "L’ensemble des établissements présente un niveau d’accueil et de sécurité convenable, même s’il est identifié des axes de progrès", affirme la mairie. Une assertion qui tranche avec l’état des lieux du rectorat d’Aix-Marseille qui concluait à des travaux nécessaires dans 25 écoles (lire sur AEF info).