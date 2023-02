En 2022, le financement de l’innovation atteint "un nouveau record", "sous l’effet du déploiement de France 2030 et du plan deeptech ainsi que du lancement du plan start-up et PME industrielles", fait savoir Bpifrance, lors de la présentation de son bilan d’activité 2022, jeudi 16 février 2023. Ainsi, 6 451 entreprises ont reçu 4,5 Md€ de financements via des aides et des prêts. Un "record" qui devrait être dépassé en 2023, puisque Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, annonce que le financement de l’innovation devrait atteindre 7 Md€ en 2023.