Lille : la métropole de Lille consacre 10 M€ au "centre national de médecine de précision" piloté par Philippe Froguel

La métropole européenne de Lille (MEL) a voté le 11 octobre 2019 une subvention de 10 M€ pour le centre PreciDIAB, spécialisé dans la médecine de précision sur le diabète. L’objectif de ce nouvel institut piloté par le chercheur Philippe Froguel (lire sur AEF info) est de repenser de A à Z le parcours de santé des patients et les modalités de prise en charge. La subvention de la MEL transitera par la fondation en charge du projet d’ isite Université Lille Nord Europe. Elle permet de boucler un budget estimé à 23 M€ sur cinq ans, auquel participent également l’État (avec une dotation de 5 M€), Amiens métropole (1 M€), la région et le Feder (4 M€). Un accord de consortium a été signé le 23 septembre dernier. "Nous allons commencer nos activités dès le 1er décembre par la prévention et le suivi de cohortes de patients", annonce Philippe Froguel, joint par AEF info.