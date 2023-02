Le Snesup s’est réuni avec ses homologues internationaux pour échanger sur les atteintes aux libertés académiques, le 8 février 2023. "Il y a les attaques qui se voient et celles qui sont plus insidieuses mais nous empêchent d’exercer notre métier", résume Anne Roger, secrétaire générale. Contre les premières, le syndicat réfléchit à la constitutionnalisation des libertés académiques pour se prémunir contre une évolution de jurisprudence ou l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir. Contre les secondes, il alerte sur le "manque de moyens" et l' "attaque des statuts" des enseignants-chercheurs.