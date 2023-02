Restructuration des branches : l’objectif fixé en 2016 d’aboutir à 200 conventions collectives en passe d’être atteint

"Hors branches outre-mer, on arrive à environ 220 conventions collectives", explique la DGT , mercredi 26 février 2020, à l’occasion d’une matinée de formation sur la restructuration des branches, organisée avec l’ Ajis . On atteint donc peu ou prou l’objectif fixé dans la loi El Khomri d’août 2016 qui était de parvenir à 200 branches à l’été 2019. Hors agriculture, au début du processus de restructuration en 2014, environ 690 conventions collectives étaient dénombrées. À la suite des travaux menés au sein de la sous-commission de la CNNCEFP pour la restructuration des branches, il y a eu 178 suppressions d’ IDCC et 40 branches restructurées par arrêté de fusion. Parallèlement, via la négociation, les acteurs sociaux ont restructuré 88 branches et, dans la métallurgie, le processus de restructuration de 76 conventions collectives se poursuit. Une nouvelle phase du chantier devrait prochainement s’ouvrir alors qu’est toujours attendue la publication par le gouvernement du rapport de Pierre Ramain formulant des pistes pour passer sous la barre des 100 branches.