"Moins de 5 % des entreprises européennes affichent des objectifs et un plan de transition compatibles avec une trajectoire alignée sur l’objectif de 1,5 °C", constatent CDP et le cabinet de conseil Oliver Wyman, qui publient une étude sur le sujet le 16 février 2023. Malgré des progrès, la plupart des plans ne traduisent pas les objectifs des entreprises en actions concrètes. De plus, les impacts sur la nature (biodiversité, eau, forêt) sont encore "négligés".